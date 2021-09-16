Новые школьные автобусы отечественного производства до конца этого года получит Томская область

Максимальная скорость перевозки детей не должна превышать 60 км/ч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская область до конца года получит 10 школьных автобусов, об этом сообщила сегодня обладминистрация.

«Весь транспорт оснащен терминалами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GSM, тахографами, проблесковыми маячками, ремнями безопасности на всех пассажирских сидениях»,-говорится в пресс-релизе.

Вместимость транспортных средств от 10 до 13 человек. Работать им предстоит в Томском, Зырянском, Шегарском, Молчановском, Колпашевском и Тегульдетском районах.

В России действуют довольно строгие правила в отношении организованной перевозки детей. Так, например, для допуска человека к перевозке детей государство требует, чтобы его стаж именно в этой категории был, во-первых, достаточным (порядка года), а во-вторых, актуальным (не ранее двух предыдущих лет).

Маршрут перевозки группы детей автобусами должен быть заранее подготовлен, а максимальная скорость перевозки не должна превышать 60 км/ч.

-Школьный парк Томской области на сегодняшний день насчитывает 273 единицы автотранспорта. Автобусы доставляют от дома до школы и обратно более 7200 детей,-уточнила начальник регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Согласно поручению президента России, парк школьного транспорта страны должен ежегодно увеличиваться как минимум на 4 тысячи новых автобусов отечественного производства.