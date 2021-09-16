Прокуратура Томска проверит допустимость товарного соседства лука и отравы от грызунов в магазине «Светофор»

СанПиНы запрещают хранить продукты рядом с токсичными веществами. Фото: Ксения Высотина

Прокуратура Кировского района Томска организовала проверяет информацию о нарушении требований санитарного законодательства в супермаркете «Светофор», сообщили в ведомстве.

«Сегодня, 16 сентября 2021 года в средствах массовой информации опубликовано пользовательское видео, из которого следует, что в одном из супермаркетов торговой сети «Светофор» допущены факты нарушения товарного соседства, выразившиеся в выкладке продовольственного товара рядом со средством от грызунов», -говорится в сообщении.

На видео репчатый лук лежит рядом со средством от грызунов.

«КП-Томск» напоминает, товарное соседство-это правила, которые устанавливают совместимость разных продуктов. Их обязаны придерживаться все, кто имеет дело с едой: кафе, продуктовые магазины, работники складов, перевозчики грузов. Правила товарного соседства определяют - что можно хранить вместе, а что ни в коем случае.

Повышенное внимание к теме товарного соседство возникло после того, как в Москве целая семья попала в реанимацию, съев арбуз, купленный в одном из сетевых магазинов. Бабушка и ее внучка скончались, причиной смерти стало острое отравление химикатами. По версии следствия, сотрудник компании «Областной центр дезинфекции», обрабатывавшей от насекомых магазин, где был продан арбуз, нарушил правила безопасности.