Томичка пыталась купить аппарат для тату-макияжа и нарвалась на аферистку

Жительница Томска перевела 12 000 рублей за аппарат для татуажа. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В ОМВД по Томскому району поступило заявление от жительницы микрорайона Северный парк, которая стала жертвой мошенников, рассказали в полиции.

«Женщина хотела купить машинку для перманентного макияжа и разместила объявление в чате»,-говорится в сообщении.

Объявление покупательница поместила в одну из групп интернет-приложения по мгновенному обмену сообщениями, откликнулась одна из участниц группы. Томичка договорилась с продавцом о цене и способе доставки аппарата для татуажа и перевела 12 000 рублей на указанную ей банковскую карту. Однако заказанная и оплаченная техника в Томск так и не пришла, а продавец перестала выходить на связь.

Следователи ОМВД по Томскому району возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Была установлена подозреваемая в совершении преступления, ею оказалась жительница Краснодара, ранее не судимая женщина 1997 года рождения.

В полиции Томска уточнили, что причиненный материальный ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.