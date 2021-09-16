Томская область осенью 2021 года планирует завершить ремонт трассы Больше-Дорохово - Тегульдет

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Томская область отремонтирует 211 километров дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская область продолжает ремонт трассы Больше-Дорохово - Тегульдет, сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации.

«На эти цели направлены 550 миллионов рублей, выделенных дополнительно Томской области на ремонт дорог распоряжением правительства в июне»,-говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на данный момент работы на данном участке трассы выполнены на 50%. Срок сдачи объекта — в 2022 году, однако подрядная организация-областное дорожное ремонтно-строительное управление-планирует ввести в эксплуатацию отрезок трассы уже этой осенью.

— Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Томская область отремонтирует 211 километров улично-дорожной сети в агломерации и за ее пределами,-уточнил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

На трассе Больше-Дорохово - Тегульдет рабочие сейчас укрепляют обочины. Впереди работы по укладке верхнего слоя асфальта, ремонт остановочных комплексов, установка сигнальных столбиков и дорожных знаков. Предстоит также нанести горизонтальную разметку термопластиком.

В марте этого года Томская область получила 340 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти средства в нормативное состояние дорожники приводят три объекта общей протяженностью 23,1 километра. Это улицы Басандайская и Богашевский тракт в Томске, а также участок автодороги Томск-Аникино-Ярское.