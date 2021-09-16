Томский таксист оплатил долг сразу же после ареста его автомобиля

Сразу же после ареста, томич понял, что оплаты долга не избежать и заплатил полную сумму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске таксист оплатил долг сразу же после ареста его рабочего автомобиля, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Владелец четырех транспортных средств незамедлительно оплатил долг, когда одна из его машин попала под арест. Таксист задолжал страховой компании около 50 тыс. рублей. Работая над исполнительным производством, судебный пристав выяснила, что гражданин имеет в собственности четыре легковых иномарки, и вынесла запрет в ГИБДД на совершение сделок в отношении автомобилей. Также было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника», - говорится в сообщении.

Приставы уточнили, что позже гражданин явился на прием в отделение судебных приставов по Ленинскому району. Ссылаясь на отсутствие возможности оплатить долг, он попытался отсрочить исполнение судебного решения, а также попросил отменить взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах.

Следом пристав пояснил таксисту, что отменит все принудительные меры только после оплаты долга. Когда он увидел у должника ключи зажигания, служитель закона поинтересовалась, на какой машине он приехал, после чего вышла с должником на улицу и наложила арест на автомобиль.

Сразу же после ареста, томич понял, что оплаты долга не избежать и заплатил полную сумму.