Томичи, проживающие в мкр. Северный парк, жалуются на отсутствие горячей воды

ЦУР обратился за комментарием к заместителю главы Томского района и начальнику Управления ЖКХ Андрею Масловскому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске жители мкр. Северный парк пожаловались в социальных сетях на отсутствие горячей воды, сообщает ЦУР в своем telegram-канале.

«Жители Северного парка жалуются в соцсетях на отсутствие горячей воды. Они просят разъяснить, что происходит с котельной, трубопроводами и теплообменниками, и когда дадут горячую воду», - говорится в сообщении.

ЦУР обратился за комментарием к заместителю главы Томского района и начальнику Управления ЖКХ Андрею Масловскому.

- При пробном запуске системы отопления в микрорайоне Северный Парк произошел выход из строя запорной арматуры на головном участке тепловой сети. Сегодня ресурсоснабжающая организация отключила котельную, в аварийном режиме ведутся работы. Из-за этого весь микрорайон Северный парк отключен от горячего водоснабжения. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию и просим набраться терпения. Аварийные работы продлятся в течение дня, затем нужно будет дождаться наполнения системы и еще раз проверить, что все работает в штатном режиме. Ориентировочно завтра вода начнет возвращаться в дома жителей. Отмечу, что детский сад и Губернаторский светленский лицей, расположенные в Северном парке, не прерывают работу, так как в учреждениях установлена бойлерная система, - рассказал Масловский.

Добавляется, что директор «УК Левобережная» Олег Выговский также извинился перед жителями микрорайона в социальных сетях.