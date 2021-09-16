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Общество16 сентября 2021 6:03

Томичка сядет в тюрьму за повторную кражу из магазина

Женщина воровала одежду и продукты
Ксения Высотина
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Злоумышленница, наворовав на сумму более 2,5 тыс рублей, продала все незаконно добытое имущество посторонним людям.

Злоумышленница, наворовав на сумму более 2,5 тыс рублей, продала все незаконно добытое имущество посторонним людям.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске местная 39-летняя женщина сядет в тюрьму за повторную кражу из магазина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Будучи привлеченной к административной ответственности за совершение мелкого хищения, должных выводов для себя не сделала, и в период с октября по ноябрь 2020 года, находясь в торговых залах крупных сетевых магазинов города, похищала предметы одежды и продукты питания», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что злоумышленница, наворовав на сумму более 2,5 тыс рублей, продала все незаконно добытое имущество посторонним людям.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы сроком на 1 года 1 месяцев 10 дней.