Томским фирмам, которые накопили долги за вывоз мусора, могут "простить" пени

С начала 2021 года в судебные инстанции, в отношении юридических лиц Томска, направлено исковых заявлений на сумму более 10 млн. рублей, из которых на сумму более 6 млн. рублей получено решений в пользу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томским компаниям, которые накопили долги за вывоз мусора, простят пени, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Должники, которые оплатят до 30 сентября долг и заключат договор с региональным оператором на вывоз ТКО, не придется платить пени и судебные издержки», - говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что с начала этого года в отношении юридических лиц было направлено множество заявлений на общую сумму более 10 млн рублей. Решений пользу САХа было принято на сумму шести миллионов рублей.