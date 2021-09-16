Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 5:31

Томским фирмам, которые накопили долги за вывоз мусора, могут "простить" пени

Должники обязаны выплатить вывозы до 30 сентября
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
С начала 2021 года в судебные инстанции, в отношении юридических лиц Томска, направлено исковых заявлений на сумму более 10 млн. рублей, из которых на сумму более 6 млн. рублей получено решений в пользу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».

С начала 2021 года в судебные инстанции, в отношении юридических лиц Томска, направлено исковых заявлений на сумму более 10 млн. рублей, из которых на сумму более 6 млн. рублей получено решений в пользу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томским компаниям, которые накопили долги за вывоз мусора, простят пени, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Должники, которые оплатят до 30 сентября долг и заключат договор с региональным оператором на вывоз ТКО, не придется платить пени и судебные издержки», - говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что с начала этого года в отношении юридических лиц было направлено множество заявлений на общую сумму более 10 млн рублей. Решений пользу САХа было принято на сумму шести миллионов рублей.