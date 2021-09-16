В Томске местный житель хотел продать автомобильные детали на одном из сайтов объявлений, а сам попался на уловку мошенников

Злоумышленник проинформировал, что оплатит товар сразу, а на следующий день за имуществом приедет курьер. Фото: Анастасия Осипова

В Томске местный житель, желая продать автомобильные запчасти, попался на уловку мошенников, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Потерпевший на одном из интернет-сайтов разместил объявление о продаже автомобильной коробки передач. Через некоторое время ему позвонил потенциальный покупатель и сообщил о том, что хочет приобрести товар. Злоумышленник проинформировал, что оплатит товар сразу, а на следующий день за имуществом приедет курьер», - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, позже томич был проинформирован об оплате, также ему пришла ссылка, якобы для получения денежных средств. Мужчина перешел по ссылке и нажал кнопку «получить», после чего обнаружил, что с его банковской карты списалось более 5000 рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело.