В Томске коммунальщики еще не закрыли 242 раскопки

В Томске не закопаны еще сотни раскопок... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил сегодня телеграм-канал мэрии Томска, на 15 сентября на контроле санмилиции областного центра остается 242 незакрытые раскопки. Все они должны быть завершены в конце сентября и начале октября текущего года.

Особое внимание на этой неделе инспекторы уделяют незакрытым раскопкам на подходах к социальных учреждениям и избирательным участкам. Специалисты отмечают, что из 242 незакрытых раскопок 130 принадлежат «ТомскРТС». Однако в ближайшие дни, по информации компании, будут закрыты более 100 раскопок. Как рассказал директор Санитарной милиции Томска Игорь Кашеваров, те раскопки, где идет реконструкция магистрали, инспекторы контролируют ежедневно.

Заметим, что за весь сезон специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства составили 50 протоколов, которые касаются превышения сроков проведения работ, безопасности раскопок и благоустройства после выполненных работ.