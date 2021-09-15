Специалисты выявили очаги опасного вредителя в девяти кедровниках Томского района

Короед взялся за томские кедровники. Фото: сайт санэпедемстанция.рф

В Томской области специалисты провели проверку и выяснили, что сейчас очаги короеда многоходного действуют в 9 припоселковых кедровниках Томского района региона, занимая площадь в 1001,27 га.

В первой половине сентября сотрудник филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Томской области» совместно с департаментом лесного хозяйства региона, а также сотрудниками Томского лесничества принимал участие в выездах в припоселковые кедровники Томского района. Целью поездок было определение санитарного и лесопатологического состояния лесных участков, поврежденных короедом многоходым (Ips amitinus Eichh).

Заметим, что в Томской области впервые очаг короеда был выявлен в 2019 году в Томском лесничестве в границах Лучаново-Ипатовского припоселкового кедровника на площади 238,5 га. Данное насаждение является орехово-промысловой зоной, зеленой зоной, а так же генетическим резерватом.

Заметим, что по итогам совместных выездов специалистов будет оформлен акт, который позволит принять решение по улучшению санитарного состояния припоселковых кедровников области.