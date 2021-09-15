На юге Томской области полиция разыскивает пропавшего юношу

Юноша на юге Томской области уехал из родного села и исчез. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как проинформировала сегодня пресс-служба УМВД России по Томской области, полицейским в Кожевниковском районе региона поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего юноши.

«12 сентября 2021 года Соломаха Кирилл Дмитриевич, 2005 года рождения, уехал из с. Вороново, предположительно в с. Кожевниково, после чего на связь не выходил», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

На сайте приводятся приметы молодого человека: рост около 177 см, худощавого телосложения, волосы – русые, глаза – карие. Был одет в толстовку коричневого цвета, куртку болоньевую синего цвета с капюшоном, штаны камуфлированные. Особые приметы: на правом глазу след от ожога.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем юноше, просят сообщить в полицию. Заметим, что в начале сентября в Томской области пропало уже несколько подростков, всех позже нашли живыми и здоровыми.