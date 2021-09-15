В Томске выставлено на продажу историческое здание, где учился летчик-герой Иван Черных

В настоящее время историческое томское здание по улице Алтайской находится в неудовлетворительном состоянии. Фото: с сайта towiki.ru

20 сентября федеральный оператор государственной недвижимости ДОМ.РФ завершает прием заявок на конкурс по продаже имущественного комплекса в Томске по ул. Алтайской, 48.

Как следует из документации к торгам, в лот входит земельный участок площадью 0,21 гектара и расположенное на нем историческое здание площадью 1 472,7 кв. метра. Ранее здесь располагалась школа, в которой учился Иван Черных, будущий военный летчик, Герой Советского Союза.

Имущественный комплекс находится недалеко от центра Томска, в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью: в 250 метрах трамвайная и автобусная остановки, выезд на Комсомольский проспект. Начальная цена лота составляет 11 млн 688 тыс. рублей. Конкурс состоится 24 сентября.

Согласно конкурсной документации, победителю аукциона предстоит до конца 2025 года выполнить комплексную реставрацию памятника. В настоящее время кирпичное двухэтажное здание с цоколем находится в неудовлетворительном состоянии: над большей частью помещения отсутствует крыша, повреждены стены, нет части окон и крылец.

В реестре объектов культурного наследия регионального значения Томской области памятник на ул. Алтайской числится как «здание, в котором учился Герой Советского Союза Иван Сергеевич Черных». Объект был построен в начале XX века по проекту архитектора Викентия Оржешко. До революции в нем располагалось Мухинобугорское приходское мужское училище. В советское время здесь работала школа, которая в 1943 году получила имя своего бывшего ученика Ивана Черных.

В 1985-м школа № 4 переехала в новое здание неподалеку от старого. Исторический корпус затем был передан в оперативное управление Томскому государственному педуниверситету.