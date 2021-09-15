В Томской области за убийство в ходе ссоры своей жены мужчина получил большой срок

Вот еще одна семейная ссора превратилась в трагедию... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Томской области, в Бакчарском районе региона вынесен обвинительный приговор местному жителю 42-х лет от роду за убийство своей жены.

Как информирует сайт правоохранительного органа, следствием и судом установлено, что в апреле текущего года между семейной парой возникла ссора на почве ревности. В ходе возникшего между ними конфликта мужчина толкнул свою супругу. Женщина упала на пол. Затем муж вооружился ножом и нанес им своей жене не менее 20 ударов. Лезвие попало в область головы, туловища и конечностей. От ранений женщина скончалась на месте происшествия. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Районный суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. У сельчанина есть время обжаловать приговор.

Заметим, что такие преступления на бытовой почве в Томской областью происходят регулярно. Чаще всего в качестве оружия в таких случаях используется кухонный нож.