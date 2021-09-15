В СИЗО-1 в Томске за один день брак заключили пять пар

Еще 5 пар зарегистрировали свои браки в учреждении УФСИН области. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Как сообщила сегодня пресс-служба УФСИН России по Томской области, 15 сентября в СИЗО-1 на улице Пушкина в Томске состоялась торжественная церемония, были официально заключены пять браков.

Сайт ведомства информирует о том, что четыре невесты и один жених прибыли сюда своим ходом, с «воли». Их будущие супруги и одна будущая жена были приведены под конвоем из камер следственного изолятора. По словам одной из невест, они с любимым дали раньше клятву верности, теперь он за решеткой, настала пора исполнить обещание. Все пары давно знакомы, некоторые вместе прожили несколько лет.

В актовом зале учреждения главный специалист Дворца бракосочетаний Ирина Петрова поздравила молодоженов с важным событием. Она предложила обменяться кольцами и выдала свидетельства о браке. Пожелали счастья молодым и представители администрации СИЗО. По словам Ирины Петровой, служба ЗАГС в связи с пандемией целый год не регистрировала браки в исправительных учреждениях. Торжественные церемонии были возобновлены только в этом году. Предыдущие браки были зарегистрированы в марте и июне.