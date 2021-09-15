В Томской области в городе Асино полиция ищет девушку, пропавшую 1 сентября

В полиции уточняют приметы пропавшей: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы тёмные ниже плеч, лицо европейское, овальное. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В г. Асино полиция ищет девушку, пропавшую 1 сентября, сообщает пресс-служба областного УМВД

«15 сентября 2021 года в дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило сообщение о том, что с 01 сентября текущего года по настоящее время не выходит на связь Русина Антонина Дмитриевна, 1994 года рождения», - говорится в сообщении.

В полиции уточняют приметы пропавшей: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы тёмные ниже плеч, лицо европейское, овальное.

В день исчезновения Антонина была одета в тёмно-серое платье, светло-коричневые босоножки, при себе был рюкзак с документами.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в МО МВД России «Асиновский» 8 (38241) 2-12-60, 8 (3822) 79-14-64.