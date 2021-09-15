С 20 сентября в Томске начинается отопительный сезон

Перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с понедельника, 20 сентября, начинается отопительный сезон, сообщает пресс-служба администрации города.

«Начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2021-2022 годы», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки.

- С завтрашнего дня синоптики обещают в Томске относительно теплую погоду - около 18-20 градусов днем. Похолодание планируется к началу следующей недели. Поэтому было принято решение с понедельника начать подавать отопления в дома. Если прогнозы не сбудутся, мы в оперативном режиме отреагируем, - рассказал Карпанин.

Напомним, что ранее в администрации рассказали о том, что томичи смогут подать заявки на отопление до старта отопительного сезона.