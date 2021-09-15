В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 554 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 15 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 554 человек.

Также в Томской области выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 42 307 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 58 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 635 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 28,9% мест.

За последние сутки в стране выявлен 18 841 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 792 пациентов скончалось, 17 039 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 194 926 человек, 195 041 скончались, 6 435 072 выздоровели.