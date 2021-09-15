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Общество15 сентября 2021 11:31

В Томске компания «Биолит» запустит производство пищевых продуктов и косметики на базе ОЭЗ

Общая сумма инвестиций в проект составит более 130 млн рублей
Ксения Высотина
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«Биолит» планирует построить научно-производственный комплекс площадью более 2 тысяч квадратных метров.

«Биолит» планирует построить научно-производственный комплекс площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томске компания «Биолит» на базе особой экономической зоны запустит производство пищевых продуктов, косметики и прочего. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«На южной площадке ОЭЗ «Томск» «Биолит» планирует построить научно-производственный комплекс площадью более 2 тысяч квадратных метров для разработки и выпуска инновационных продуктов на современном высокотехнологичном оборудовании», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма инвестиций в проект составит более 130 млн рублей, также производство на территории будет обеспечивать не менее 60 сотрудников.

Добавим, что сегодня компания «Биолит» - это инновационная биотехнологическая компания, которая занимается выращиванием, и переработкой экологически безопасного растительного сырья. Также производством БАДа, пищевых продуктов и косметики.