Томская прокуратура потребовала от администрации установить дорожные знаки вблизи образовательных учреждений

После проверки, прокурор Томска предоставил в администрацию список нарушений. Фото: Ксения Высотина

В Томске прокуратура потребовала от администрации в обязательном порядке установить дорожные знаки вблизи образовательных учреждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В нарушение обязательных требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения вблизи муниципального бюджетного образовательного учреждения Дом детского творчества «Искорка» по ул. Смирнова в г. Томске, а также средней образовательной школы № 36 г. Томска по ул. Иркутский тракт, 122/1 отсутствовали дорожные знаки, обозначающие наличие парковки», - говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре отметили, что над пешеходным переходом на пересечении улиц Красноармейской и Алтайской отсутствовал дублирующий дорожный знак «пешеходный переход».

После проверки, прокурор Томска предоставил в администрацию список нарушений.

На данный момент возле указанных образовательных учреждений установлены все недостающие дорожные знаки.