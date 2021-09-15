В Томске продолжается набор временного переписного персонала

Специалисты будут работать в период проведения Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске специалисты Томскстата продолжают набор временного переписного персонала, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Специалисты Томскстата продолжают набор временного переписного персонала - контролеров полевого уровня и переписчиков счетного участка. Ими могут стать активные и неравнодушные горожане. Специалисты будут работать в период проведения Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября 2021 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в обязанность контролеров полевого уровня входит организация работы переписчиков, контроль полноты учета населения, консультации населения о порядке прохождения переписи. Их работа начнется с 29 сентября по 25 ноября.

А вот переписчики счетного участка начнут работать 15 октября и закончат 14 ноября, с учетом трехдневного обучения.

Добавим, что освоить работу контролера и переписчика могут граждане, достигшие 18 лет, имеющие официальную регистрацию и проживающие в Томской области.