Томич, побоявшийся рассказать жене о своей трате денег, написал заявление в полицию

Позже в полиции уточняют, что в ходе проверки заявления выяснилось, что мужчина сам снял деньги с банковского счета и потратил их на личные нужды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске местный 66-летний житель обвиняется в заведомо ложном доносе, мужчина написал заявление в полицию, где рассказал о хищении 5 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Следствием установлено, что житель областного центра, действуя осознанно и умышленно, обратился в органы полиции с сообщением о хищении неустановленным 5 тыс. рублей с его банковского счета», - говорится в сообщении.

Позже в полиции уточняют, что в ходе проверки заявления выяснилось, что мужчина сам снял деньги с банковского счета и потратил их на личные нужды. Обращение в полицию томич обосновал тем, что не хотел, чтобы супруга знала о его трате денежных средств.