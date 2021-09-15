В Томске построят новые многоэтажки на ул. Сибирская

На сайте описано, что земельный участок предназначен для многоквартирной жилой застройки и находится в развитом районе Томска. Фото: архив "КП"

В Томске на ул. Сибирская «вырастут» многоквартирные дома на участке площадью в 30 тыс метров. Такая информация появилась на сайте федерального оператора госнедвижимости «ДОМ.РФ».

На сайте описано, что земельный участок предназначен для многоквартирной жилой застройки и находится в развитом районе Томска. Ближайшее окружение представлено жилыми домами, гаражами. В непосредственной близости автобусная и трамвайная остановки. При этом в стоимости лота цена не указывается.

Также по данным сайта, на данный момент на участке располагается здание бывшего военного госпиталя, которое включает в себя 14 объектов площадью 10,6 тысячи кв. метров.

Продать землю планируют до конца 2021 года.

Отметим, что желающие приобрести участок для застройки могут поучаствовать в аукционе.