В Томске до конца сентября откроется первый экопункт на ул. Красноармейская

В экопункт можно будет сдать стекло, ПЭТ-бутылки, макулатуру, картон, полиэтилен, пластик, алюминиевые банки и батарейки. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

До конца сентября в Томске откроют первый экопункт на ул. Красноармейская, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Экопункт откроется до конца сентября по адресу: ул. Красноармейская, 120, вблизи развлекательного центра Fакел. Компания планирует в ближайшие месяцы создать в разных районах города еще не менее пяти таких точек, рассчитанных на прием до 20 тонн отходов в месяц», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в экопункт можно будет сдать стекло, ПЭТ-бутылки, макулатуру, картон, полиэтилен, пластик, алюминиевые банки и батарейки.

Также отметили, что за килограмм сброшенного мусора, томичи смогут получить от трех до десяти рублей, но при этом сырье должно быть чистым.

Добавим, что собранные отходы будут отправляться на заводы по сортировке и переработке вторсырья в Северске, Новосибирске, Челябинске и другие.