Житель Томской области лишился крупной суммы денег, поверив в утечку банковских данных

Неизвестный представился сотрудником департамента информационной и экономической безопасности и сообщил об утечке банковских данных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию ЗАТО Северск обратился мужчина с сообщением о хищении принадлежащих ему денежных средств, сообщили в ведомстве.

«Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником департамента информационной и экономической безопасности и сообщил об утечке банковских данных»,-говорится в сообщении.

Далее мужчине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили информацию об утечке и сумели убедить в необходимости четко выполнять инструкции банка, дабы обезопасить свои деньги. В итоге, следуя указаниям злоумышленников, потерпевший снял со своих счетов 1 400 000 рублей и перевел их на счета мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции уже не раз предупреждали томичей о схеме мошенничества, в которой, помимо «службы безопасности банка», действует еще и «сотрудник полиции».

Аферисты представляются сотрудниками банка и сообщают, что прямо сейчас происходит списание денежных средств и нужно срочно предпринять определенные действия. Далее на телефон жертвы звонит «сотрудник полиции», а по факту один мошенник просто передает трубку другому.