Томские колледжи и техникумы в первый раз напишут всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы теперь пишут не только в школах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В колледжах и техникумах Томской области впервые пройдут всероссийские проверочные работы, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Период сдачи начинается сегодня и продлится до 9 октября.

«Более 10 тысяч студентов первых и вторых курсов выполнят проверочные работы по одному профильному для их специальности учебному предмету. Это может быть русский язык, математика, физика, биология, естествознания, география, история или информатика»,-говорится в сообщении.

Контрольные работы по нескольким общеобразовательным предметам отличаются от обычных проверочных тем, что имеют единую систему оценивания. Анализ проводят по специальной таблице. При этом привычные нам оценки – от двойки до пятёрки – за ВПР не выставляют. Полученные данные используются только для статистики. Таким образом, срез знаний показывает уровень подготовки в школах разных регионов.

-Всероссийские проверочные работы традиционно проводятся в школах, начиная с младшего учебного звена. По решению Министерства просвещения такой срез знаний теперь будет проводиться и в учреждениях среднего профессионального образования, — уточнил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Всего ВПР проведут около 4 тысяч колледжей и техникумов России, свои знания проверят около 1,4 миллиона студентов.

В отличие от ОГЭ и ЕГЭ, ВПР проводится в традиционной, а не в тестовой форме. Ответы на задания нужно записывать самостоятельно в развернутом виде. Проверить все работы и загрузить результаты в Федеральную информационную систему оценки качества образования обещают до 27 октября.