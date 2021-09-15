В Северске официально начинается отопительный сезон

Чтобы тепло досрочно появилось в квартирах, жители дома должны провести общее собрание. Фото: Иван Макеев

В Северске сегодня официально начинается отопительный сезон.

Постановление о начале отопительного периода 2021-2022 гг. подписал мэр ЗАТО Северск Николай Диденко, сообщает пресс-служба администрации закрытого города.

«В течение трех дней теплоноситель выйдет на основной режим работы. Регулировка систем теплоснабжения в жилом фонде займет порядка 10 дней»,-говорится в сообщении.

Школы и детские сады Северска уже подключены к теплу.

Что касается Томска, сайт «КП-Томск» во вторник сообщал, что в областном центре отопительный сезон в этом году планировалось начать с 15 сентября.

«Синоптики дали прогноз на потепление - в ближайшие дни в Томске температура воздуха повысится до 20 °С. Чтобы томичи не отапливали улицу, а потом не оплачивали большие счета, принято решение немного сдвинуть дату централизованного подключения отопления», - сообщил и.о. заместителя мэра – начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Жилые дома Томска, тем не менее, могут подключиться к отоплению до старта отопительного сезона.

Для этого жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые затем подадут заявки в АО «ТомскРТС». При наличии технической возможности отопление будет включено.