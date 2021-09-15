В Томском районе от огня пострадал садовый домик, погибла хозяйка-женщина 1977 года рождения

От огня пострадали дом и пристройки-веранда, баня и гараж. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Дом горел во вторник днем в Богашево Томского района, погибла хозяйка, сообщает региональное управление МЧС.

«14.09.21 в 11.34, в садовом некоммерческом товариществе «Журналист» Томского района загорелся 1-этажный дощатый садовый домик. Горели пристройки- веранда, баня и металлический гараж»,-говорится в сообщении.

В комнате дома под завалами было обнаружено обгоревшее тело хозяйки 1977 года рождения.

От огня пострадали стены внутри и снаружи домика и веранды, обгорела и обрушилась обрешетка крыши, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие. Сгорела дощатая баня. Обгорели стены внутри гаража. Общая площадь пожара составила 31 квадратный метр.

Причина пожара сейчас устанавливается.