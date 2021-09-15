ФК «Томь» встречается с лидером ФНЛ- московским «Торпедо»

Игра в спортивном городе Лужники начнется в 19.00 по московскому времени. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в Оренбурге, Иванове, Астрахани, Липецке, Жигулевске, Нижнекамске, Химках, Воронеже, Москве и Калининграде пройдут матчи 11-го тура Олимп-ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.

"ФК «Томь» матч 11-го тура проведет на выезде, в Москве. Соперником томичей станет столичное «Торпедо». Игра в спортивном городке Лужники начнется в 19.00 по московскому времени",-говорится в сообщении.

«Томь» на данный момент находится на 14 строчке турнирной таблице с 10 очками в активе, «Торпедо»-лидер турнирной таблицы-1 место и 24 очка.

На сайте «Томи» есть информация для болельщиков, которые хотят посетить выездной матч. Для них будет открыт сектор 6 на трибуне В.