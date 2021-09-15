Житель Томской области приговорен к 8 месяцам лишения свободы за пьяное вождение

В ГИБДД поступило сообщение о том, что некий мужчина после употребления алкогольных напитков сел за руль и передвигается по улицам районного центра Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кожевниковском районе Томской области местный житель приговорен к лишению свободы на 8 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщила региональная прокуратура.

«Районный суд признал 34-летнего местного жителя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения»,-говорится в сообщении.

Вечером 1 августа 2021 года в ГИБДД поступило сообщение о том, что некий мужчина после употребления алкогольных напитков сел за руль машины. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, однако водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На месте было установлено, что ранее этот же мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние-управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.