В среду, 15 сентября, в Томске и области ожидаются умеренные дожди

В четверг, 16 сентября, в Томске ожидается ощутимое потепление. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 15 сентября, в Томске и области ожидается облачная погода с прояснениями, это прогноз томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем возможны небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +1…+6°С, при прояснениях заморозки до -3°С. Температура днем +9…+14°С»,-говорится в сообщении.

Синоптики также сообщают, что уже в четверг в Томске ожидается ощутимое потепление. Воздух прогреется до + 20 градусов.