Роспотребнадзор дает свои рекомендации школьникам Томской области по распорядку дня

Во все времена школьнику было трудно сберечь свое здоровье... Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Томской области разместили на сайте ведомства распорядок дня школьника с рекомендациями родителям и близким учеников. Это особенно актуально в начале нового учебного года.

Специалисты отмечают, что соблюдение определенного распорядка в соответствии с возрастом способствует профилактике переутомления, поможет сохранить детям здоровье. В частности, эксперты дают советы родителям учеников младших классов. Рекомендуемое время на выполнение ими домашнего задания не должно превышать полутора часов в сутки. Работать за компьютером ребята 1-4 классов не должны больше 15 минут. Прогулки и игры на свежем воздухе должны занимать более трех часов в день. Кроме того, ученики младших классов должны спать ночью не менее 10 часов.