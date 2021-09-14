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Здоровье14 сентября 2021 19:25

Роспотребнадзор дает свои рекомендации школьникам Томской области по распорядку дня

Эти советы помогут сохранить здоровье учеников
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Во все времена школьнику было трудно сберечь свое здоровье...

Во все времена школьнику было трудно сберечь свое здоровье...

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Томской области разместили на сайте ведомства распорядок дня школьника с рекомендациями родителям и близким учеников. Это особенно актуально в начале нового учебного года.

Специалисты отмечают, что соблюдение определенного распорядка в соответствии с возрастом способствует профилактике переутомления, поможет сохранить детям здоровье. В частности, эксперты дают советы родителям учеников младших классов. Рекомендуемое время на выполнение ими домашнего задания не должно превышать полутора часов в сутки. Работать за компьютером ребята 1-4 классов не должны больше 15 минут. Прогулки и игры на свежем воздухе должны занимать более трех часов в день. Кроме того, ученики младших классов должны спать ночью не менее 10 часов.