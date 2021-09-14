Бывший чиновник мэрии Томска признан судом виновным в получении взятки и подлоге

В Томске регулярно под суд попадают руководители разного ранга... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 14 сентября пресс-служба прокуратуры Томской области сообщила о том, что Советский районный суд Томска вынес приговор по резонансному уголовному делу. Сайт правоохранительного ведомства информирует, что бывший председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства мэрии областного центра признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.

Специалисты отмечают, что это уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Следствие и суд установили, что в мае – июне текущего года подсудимый за незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей передал собственнику помещений в построенном гаражном комплексе изготовленное им подложное разрешение на ввод этого гаражного комплекса в эксплуатацию. Из данной суммы взятки обвиняемый через посредника успел получить только 100 тыс. рублей. Затем его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Сообщается, что суд приговорил виновного в упомянутых преступлениях к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Также бывший руководитель должен выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Судом он лишен права занимать определенные должности сроком на 3 года 6 месяцев. Заметим, что у бывшего чиновника есть еще время обжаловать приговор.