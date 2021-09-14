Из Томска в Новосибирск и обратно поезд будет ходить три раза за неделю

Видимо, поезд между Томском и Новосибирском не окупает себя... Фото: Виталий КАРНАУХ

Судя по информации на официальном сайте РЖД, с 17 сентября текущего года поезд Томск – Новосибирск – Томск будет курсировать три раза в неделю.

Напомним, что ранее поезда данного маршрута ходили ежедневно. Начали они свое постоянное движение, соединяя два соседних города, еще в 2015 году. Правда, был перерыв в курсировании из-за пандемии нового коронавируса. Теперь же из Томска в Новосибирск поезд будет ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам.