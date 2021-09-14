Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на дороге в ЗАТО Северск

Еще один пешеход попал под колеса автомобиля в регионе. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Томской области

Как проинформировало 14 сентября региональное управление МВД России, сегодня вечером водитель иномарки насмерть сбил пешехода в ЗАТО Северск. Заметим, подобные ДТП стали в регионе недоброй традицией, происходят регулярно.

Пресс-служба регионального управления полиции сообщила подробности происшествия. По информации правоохранительного ведомства, сегодня около 16 часов 50 минут в закрытом городе Томской области на Северной автодороге произошел наезд на пешехода.

По предварительной информации, 30-летний водитель управлял автомобилем Mazda Atenza и двигался со стороны улицы Солнечной в сторону улицы Кирова по Северной автодороге. Здесь иномарка совершила наезд на пешехода. В результате происшествия 48-летний мужчина погиб на месте ДТП.