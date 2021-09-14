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Политика14 сентября 2021 15:50

За три дня на всех избирательных участках Томской области смонтируют видеонаблюдение

Региональный Центр видеонаблюдения за голосованием начнет свою работу 17 сентября
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Посмотреть трансляцию активисты смогут в региональном Центре видеонаблюдения за выборами

Посмотреть трансляцию активисты смогут в региональном Центре видеонаблюдения за выборами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До начала сентябрьских выборов в стране осталось несколько дней. Сейчас на избирательных участках Томской области полным ходом идет монтаж систем видеонаблюдения.

Заметим, что этот процесс идет под контролем Общественной палаты региона, на базе которой будет работать Центр видеонаблюдения за процессом голосования. На избирательных участках Томской области монтируют видеокамеры, имеющие максимальный угол охвата, чтобы запечатлеть все важные места на участках.

Напомним, что региональный Центр видеонаблюдения начнет свою работу 17 сентября одновременно с открытием избирательных участков. В онлайн-режиме трансляцию можно будет посмотреть с 307 избирательных участков области. С остальных можно будет посмотреть записи, которые будут храниться целый год. Ранее ЦИК объяснил такое изменения в трансляции необходимостью экономить выделенные на народное волеизъявление бюджетные средства.