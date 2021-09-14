Два грузовых автомобиля столкнулись и перевернулись на трассе Томск-Мариинск

Груз большегруза высыпался на обочину. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня, 14 сентября на 17 километре автодороги Томск-Мариинск автомобиль Iveco в составе полуприцепа совершил столкновение с автомобилем грузовиком Isuzu. О пострадавших ничего не говорится.

Большегруз Iveco двигался со стороны города Асино в сторону города Томска. Как информирует сайт регионального управления полиции, за рулем Iveco находился мужчина 1974 года рождения, а Iveco управлял водитель 1987 года рождения. Машины столкнулись, после чего автомобиль Iveco совершил наезд на барьерное ограждение и опрокинулся. Автомобилям причинен материальный ущерб. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая обстоятельства ДТП.