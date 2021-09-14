В Томске молодая команда завершила съемки первой серии нового веб-сериала

Томск постепенно становится "кинематографичным" городом. Фото: сайт https://cast-pro.ru

Томская киностудия CAST production закончила работу над первой серией веб-сериала «Соц.Сети», об этом рассказали члены молодой команды.

Стоит напомнить о том, что проект этого киноальманаха в минувшем году попал в число победителей конкурса на форуме молодых деятелей культуры «Таврида». Наградой тогда стал грант в 1,5 млн рублей на съемки 3 серий про влияние соцсетей на современное нам общество, на жизнь людей в цифровую эпоху. Центральная тема картины «Соц. Сети» навеяна событиями наших дней – коронавирусной пандемией. Действие разворачивается сегодня и в будущем в Томске.

Отмечается, что главную роль в серии исполняет известная актриса Любовь Аксенова. Помимо нее в проекте снимутся известные современные актеры Кирилл Кяро и Сергей Походаев.