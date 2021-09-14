В Томской области за три года около двух тысяч жителей переехали в новое жилье из ветхих домов

В Томской области власти решили расселить все аварийное жилье, жители бараков переселяются в новые дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщила сегодня, 14 сентября, пресс-служба администрации Томской области, с начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» переселено из аварийного жилищного фонда 1 958 жителей региона. Специалисты информируют, что с момента его старта прошло уже три года.

По словам заместителя губернатора Евгения Паршуто, за это время нацпроект позволил расселить 31,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда в областном центре и районах. Расходы федерации, области и муниципалитетов на эти цели составили 2,1 млрд рублей. Руководитель отметил, что регионы получат дополнительные средства, что позволит полностью решить проблему аварийного жилья в области.

Заметим, что новая госпрограмма в отношении «авариек» позволит расселить более 11 млн «квадратов» жилья по всей России. Центр выделит на это 45 млрд рублей.