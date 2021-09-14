Томичи смогут подать заявки на отопление до старта отопительного сезона

Для досрочного подключения отопления нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые затем подадут заявки в АО «ТомскРТС». Фото: Влад КОМЯКОВ

В Томске местные жители смогут подать заявку на отопление до старта отопительного сезона, сообщает telegram-канал мэрии города.

- Мы планировали начать отопительный сезон с 15 сентября, однако синоптики дали прогноз на потепление - в ближайшие дни в Томске температура воздуха повысится до 20 °С. Чтобы томичи, что называется, не отапливали улицу, а потом не оплачивали большие счета, принято решение немного сдвинуть дату централизованного подключения отопления, - рассказал заместителя мэра – начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Карпанин также отметил, что, если некоторые горожане считают нужным включить подачу тепла раньше, такая возможность у них есть.

В администрации уточнили, что для досрочного подключения отопления нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые затем подадут заявки в АО «ТомскРТС». При наличии технической возможности отопление будет включено.

Напомним, что детские сады, больницы и школы Томска также подключаются к отоплению.