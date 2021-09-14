Коронавирус в Томске: + 93 новых случая заражения

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 14 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 217 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 577 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,94. В коечном фонде свободно 26,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 17 837 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 781 пациентов скончалось, 15 907 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 176 085 человек, 194 249 скончались, 6 418 033 выздоровели.