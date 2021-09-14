В Томске 15 сентября пройдет прямая линия о порядке установления инвалидности

На вопросы томичей ответит главный эксперт по медико-социальной экспертизе Вячеслав Перминов. Фото: telegram-канал Облздрав

В среду, 15 сентября, в Томске пройдет прямая линия о порядке установления инвалидности, сообщает telegram-канал облздрава.

«В среду, 15 сентября, с 14 до 16 часов Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области проведет прямую линию», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на вопросы томичей ответит главный эксперт по медико-социальной экспертизе Вячеслав Перминов. Жители региона смогут узнать о порядке установления и подтверждения инвалидности в период ограничений из-за коронавируса, разработке индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Добавим, что вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru