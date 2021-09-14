Томичка, думая, что оплачивает онлайн-курс, перевела мошенникам более 170 тыс рублей

Оплатив 400 рублей и пройдя один из курсов, на личную почту девушки пришло письмо от якобы менеджера данного магазина с предложением запустить свой бизнес под руководством опытного наставника. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске местная 26-летняя девушка перевела мошенникам 170 тыс рублей, думая, что оплачивает онлайн-курс, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Оплатив 400 рублей и пройдя один из курсов, на личную почту девушки пришло письмо от якобы менеджера данного магазина с предложением запустить свой бизнес под руководством опытного наставника. Для оформления рассрочки на оплату обучающего курса, потерпевшая перешла на сайт кредитной организации, ссылка на который была размещена в письме», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что для оплаты фейкового онлайн-курса девушка оформила кредит в размере более 170 000 рублей, позже перевела эти деньги мошенникам.

После того, как потерпевшая связалась с менеджером сайта, тот ей ответил, что оплата была только одна и в размере 400 рублей.