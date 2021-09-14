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Общество14 сентября 2021 9:31

Томские грибники жалуются на плохой урожай в 2021 году

Также томичи отмечают маленькое количество кедровых шишек
Ксения Высотина
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В социальных сетях мнение грибников разделилось.

В социальных сетях мнение грибников разделилось.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области местные жители пожаловались в социальных сетях на плохой урожай грибов и кедровых шишек в этом году.

- Обычно начало и середина сентября — самый пик грибосбора, но, видимо, не в этом году. Шишки в кедровниках тоже практически нет, да и деревья-кедры стремительно гибнут, очень много рыжих пятен, - рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».

Другие участники разговора про лесной урожай 2021 говорят, что грибы есть, но они все пересушенные.

- Опята можно собрать возле Калтая, а вот Тимирязева и Зоркальцева – пусто, - уточнили в соцсети.

Напомним, что в прошлом году жители Томской области с гордостью делились фотографиями хорошего урожая.