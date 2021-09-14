Томские грибники жалуются на плохой урожай в 2021 году

В социальных сетях мнение грибников разделилось.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Томской области местные жители пожаловались в социальных сетях на плохой урожай грибов и кедровых шишек в этом году.
- Обычно начало и середина сентября — самый пик грибосбора, но, видимо, не в этом году. Шишки в кедровниках тоже практически нет, да и деревья-кедры стремительно гибнут, очень много рыжих пятен, - рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».
Другие участники разговора про лесной урожай 2021 говорят, что грибы есть, но они все пересушенные.
- Опята можно собрать возле Калтая, а вот Тимирязева и Зоркальцева – пусто, - уточнили в соцсети.
Напомним, что в прошлом году жители Томской области с гордостью делились фотографиями хорошего урожая.