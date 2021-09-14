Авиакомпания «КрасАвиа» открывает прямые рейсы из Томска в Новый Уренгой

Полеты в Томск будут выполняться с 28 сентября по вторникам и субботам также на воздушных судах ATR-42 вместимостью 46 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «КрасАвиа» с конца сентября запустит прямые рейсы из Томска в Новый Уренгой, сообщает пресс-служба аэропорта Новый Уренгой.

«Полеты в Томск будут выполняться с 28 сентября по вторникам и субботам также на воздушных судах ATR-42 вместимостью 46 мест. Вылет из Томска запланирован на 9:10, из Нового Уренгоя – на 11:10 по местному времени. Время в пути в одну сторону составит 3 часа», - говорится в сообщении.

Уточняется, что узнать стоимость и приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах. Полное расписание аэропорта Новый Уренгой доступно на их официальном сайте.

Напомним, что в прошлом году рейс Томск – Новый Уренгой выполняла авиакомпания «ИрАэро» на судне Superjet 100.