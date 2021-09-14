Губернатор Томской области вручил главным врачам ключи от новых «скорых»

Новые «газики» и «уазики» помогут медикам еще быстрее приходить пациентам на помощь, уверен Сергей Жвачкин. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Ключи от 21 нового автомобиля скорой помощи вручил сегодня, 14 сентября, главным врачам медучреждений губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, в Томскую область поставлено 18 автомобилей класса «В» (поровну марок «УАЗ-Патриот» и «ГАЗ») и три реанимобиля класса «С» (марки «ГАЗ»). Машины переданы станции скорой медицинской помощи Томска, Стрежевской городской больнице, а также Александровской, Асиновской, Бакчарской, Верхнекетской, Каргасокской, Кожевниковской, Колпашевской, Моряковской, Первомайской, Светленской, Тегульдетской, Томской и Шегарской районным больницам.

– Эпидемия показала важность материально-технического оснащения здравоохранения, и в первую очередь, его первичного звена, – заявил глава региона на вручении ключей от машин, состоявшемся в Губернаторском квартале.

– Нет ничего дороже жизни и здоровья людей. Поэтому мы в Томской области строим и компактные сельские ФАПы, и большие медицинские центры. Скоро откроем современный хирургический центр онкодиспансера. А затем примемся за решение новых задач – строительство инфекционной и многопрофильной детской больницы.

Сергей Жвачкин отметил, что новые машины поступят в учреждения как раз перед традиционным осенним ростом числа простудных заболеваний.

– Новые «газики» и «уазики» помогут медикам еще быстрее приходить пациентам на помощь. Тем более что машины в полной мере соответствуют нашим природно-климатическим и географическим условиям, – подчеркнул губернатор.

Добавив, что с 2013 года область приобрела для томских медиков 242 новых автомобиля, и, конечно, обновление медицинского транспортного парка продолжится.