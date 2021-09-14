Жителей Северска призывают поделиться овощами с одинокими пенсионерами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Северске продолжается благотворительная акция «Овощной экспресс».

Как говорится в сообщении администрации закрытого города, «северчан приглашают принять участие в благотворительной акции по сбору сельхозпродукции для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров, находящихся на надомном социальном обслуживании».

Горожан, которые хотят поделиться картофелем, кабачками, помидорами, луком, морковью, тыквой и вареньем, просят обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск по телефону.

Организаторы подчеркивают- автомобиль «Овощной Экспресс» приедет на дом, в погреб, на приусадебный участок. Это же машина отвезет овощи одинокому пенсионеру.

В прошлом году жители Северска в рамках благотворительной акции «Овощной Экспресс» собрали 2,5 тонны сельхозпродукции а также 56 банок варенья и солений. Все было передано одиноко проживающим гражданам.