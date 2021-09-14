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Происшествия14 сентября 2021 7:02

Должник в Томской области оплатил более 200 тысяч рублей одним траншем

Приставы заявили, что крупный штраф погашен в стремлении распоряжаться банковскими счетами
Елена Андреева
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Житель Бакчара нарушил правила движения тяжеловесного транспорта. Мужчину оштрафовали за перегруз на 400 тысяч рублей.

Житель Бакчара нарушил правила движения тяжеловесного транспорта. Мужчину оштрафовали за перегруз на 400 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Невозможность распоряжаться банковскими счетами побудила жителя Томской области расплатиться с крупной задолженностью, рассказали в ФССП по региону.

«Житель Бакчара, занимавшийся грузоперевозками, нарушил в Омской области правила движения тяжеловесного транспорта. Мужчину оштрафовали за перегруз на 400 тысяч рублей»,-говорится в сообщении ведомства.

Практически сразу после этого инцидента, уроженец Бакчара ликвидировал индивидуальное предприятие по грузоперевозкам. Далее мужчина устроился на работу по найму вахтовым методом в одну из организаций на севере Томской области.

Чтобы взыскать долг судебные приставы вынесли запрет на недвижимость и автотранспорт нарушителя, а также обратили взыскание на его заработную плату и банковские счета.

Деньги в счет погашения долга периодически поступали из зарплаты мужчины и расчетных счетов, за полгода он сумел выплатить около 180 тысяч рублей.

Неожиданно нарушитель сам попросил приставов предоставить ему квитанцию с уточненной суммой задолженности, а через несколько дней оплатил оставшуюся сумму штрафа и исполнительский сбор, всего более 200 тысяч рублей. Причиной такого решения, по его словам, стала невозможность распоряжаться банковскими счетами, с которых списывались деньги на погашение долга.