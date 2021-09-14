Должник в Томской области оплатил более 200 тысяч рублей одним траншем

Житель Бакчара нарушил правила движения тяжеловесного транспорта. Мужчину оштрафовали за перегруз на 400 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Невозможность распоряжаться банковскими счетами побудила жителя Томской области расплатиться с крупной задолженностью, рассказали в ФССП по региону.

«Житель Бакчара, занимавшийся грузоперевозками, нарушил в Омской области правила движения тяжеловесного транспорта. Мужчину оштрафовали за перегруз на 400 тысяч рублей»,-говорится в сообщении ведомства.

Практически сразу после этого инцидента, уроженец Бакчара ликвидировал индивидуальное предприятие по грузоперевозкам. Далее мужчина устроился на работу по найму вахтовым методом в одну из организаций на севере Томской области.

Чтобы взыскать долг судебные приставы вынесли запрет на недвижимость и автотранспорт нарушителя, а также обратили взыскание на его заработную плату и банковские счета.

Деньги в счет погашения долга периодически поступали из зарплаты мужчины и расчетных счетов, за полгода он сумел выплатить около 180 тысяч рублей.

Неожиданно нарушитель сам попросил приставов предоставить ему квитанцию с уточненной суммой задолженности, а через несколько дней оплатил оставшуюся сумму штрафа и исполнительский сбор, всего более 200 тысяч рублей. Причиной такого решения, по его словам, стала невозможность распоряжаться банковскими счетами, с которых списывались деньги на погашение долга.