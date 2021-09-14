Томичи жаловались на низкое качество детской одежды и обуви

Значительное количество поступивших обращений были связаны с возможностью возврата одежды и обуви низкого качества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Качество и безопасность детских товаров и школьных принадлежностей стало темой «горячей линии», провел которую консультационный центр для потребителей Управления Роспотребнадзора по Томской области. Томичей и жителей районов области консультировали в течение двух недель.

«За время работы «горячей линии» от населения Томской области поступило 53 вопроса относительно качества и безопасности детских товаров, школьно-письменных принадлежностей. Значительное количество поступивших обращений были связаны с детской обувью и одеждой, в том числе возможностью возврата одежды и обуви низкого качества, а также не подошедшей по размеру и фасону»,-говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства разъяснили томичам нюансы закона «О защите прав потребителей» в части возврата некачественных товаров.

В Роспотребнадзоре также отметили, что значительное количество вопросов в период работы «горячей линии» касалось режима образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«КП-Томск» напоминает, вернуть товар ненадлежащего качества потребитель может в пределах гарантийного срока или срока годности товара.

Если на товар не установлен гарантийный срок и срок годности, возврат товара ненадлежащего качества согласно закона «О защите прав потребителей» может быть осуществлен в течение двух лет.

Исключением являются технически сложные товары, срок предъявления претензий к качеству по которым исчисляется пятнадцатью днями.