Проект ТГУ по повышению качества образования получил одобрение министерства науки

Традиционно считалось, что вузы медленные и неповоротливые, но жизнь заставила нас работать с образовательными технологиями,-заявил ректор ТГУ. Фото: Пресс-служба ТГУ

ТГУ презентовал проект, который поможет российским вузам выстроить систему мониторинга и получить рекомендации по улучшению образовательных процессов. В план действий, в том числе, входит выстраивание связей с работодателями и опросы студентов.

В понедельник 13 ведущих вузов РФ представили свои исследования на тему качества образования в российских университетах по итогам пандемии, сообщила пресс-служба томского вуза.

-Лучшие практики вузов России складываются в некую систему, которая в рекомендательном смысле поможет любому университету страны выстроить продуктивную работу по повышения качества образования,-заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. По его словам, в новую инициативу войдут опросы студентов, выстраивание связей с работодателями, технологии и методики самообследования.

– Инициатива актуальна и своевременна в силу ряда причин, самое главное – запрос общества и работодателей, – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Министр добавил, что пандемия как рентген высветила проблемы в высшей школе и показала, что сильные вузы стали сильнее, а слабые стали слабее.